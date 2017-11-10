NASA показало анимационное видео запуска лунного корабля
17:28, 10 ноября 2017Наука и IT
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Реальное испытание продлится три минуты, за это время ученые проверят систему спасения капсулы с астронавтами.
Данный тест призван проверить систему спасения капсулы с астронавтами \ NASA
Космический центр имени Линдона Джонсона (NASA) показал анимационное видео испытания пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion под названием Ascent Abort-2, запланированного на апрель 2019 года.
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Реальное испытание продлится три минуты. Аппарат разовьет скорость более 1,6 тыс. км\ч и поднимется на высоту около десяти километров.
Первый пуск сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) с Orion должен состояться в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года.
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