Ученые NASA опубликовали леденящие кровь "звуки" космических тел (аудио)

NASA опубликовало аудиозаписи пугающих сигналов, полученных межпланетными станциями космического агентства. Леденящие кровь записи содержат сигналы звезд, планет и спутников, собранные аппаратами во время экспедиций, передает medialeaks.ru. В космосе никто не услышит стук ваших зубов, а вот на Земле - да.

Читайте такжеДесятки ученых обратились к NASA с предложением отправить вторую миссию к Плутону Перед Хеллоуином космическое агентство NASA обнародовало аудиозаписи сигналов, собранных летательными аппаратами из разных уголков Солнечной системы, говорится в сообщении на сайте агентства. Пугающие звуки были получены NASA от аппаратов, выполнявших экспедиции к Юпитеру, Сатурну и другим космическим телам в разные годы.

Плейлист состоит из 22 треков и содержит записи, собранные станциями «Юнона», «Вояджер», «Кассини», телескопом «Кеплер» и другими аппаратами.

Сигналы, переданные аппаратами «Юнона» и «Вояджер» с Юпитера, отдаленно напоминают пение китов и дельфинов. Сигналы записала станция «Юнона» (также известная, как «Джуно») при входе в магнитное поле Юпитера 24 июня 2016 года.

А сигналы, собранные станцией «Кассини» во время миссии к Сатурну, скорее похожи на работу электронного устройства, чем на что-то, что можно встретить в природе.

А радиоурчание вперемешку с треском издает самый крупный спутник Юпитера Ганимед.

Сигналы, собранные аппаратами NASA, технически не являются звуковыми волнами. Чтобы мы могли услышать звучание Юпитера и других космических тел, ученые перевели записанные аппаратами электромагнитные сигналы в звуковой формат.

Полный плейлист из 22 преобразованных записей космических сигналов агентство опубликовало в Soundcloud.