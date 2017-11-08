Умер облетевший вокруг Луны американский астронавт Ричард Гордон

На 89-м году жизни умер американский астронавт Ричард Гордон, который в 1969 году облетел вокруг Луны на космическом корабле «Апполон-12». В сообщении на сайте NASA говорится, что астронавт умер 6 ноября.

Читайте такжеУченые предполагают, что внутри Луны может быть много водыРичард Гордон стал астронавтом в 1963 году. Он провел в космосе 316 часов. В 1966 году он пилотировал космический корабль «Джемини-11», во время этого первого полета он дважды выходил в открытый космос. В 1969 году Ричард Гордон управлял космическим кораблем «Апполон-12». Он пилотировал корабль на окололунной орбите во время второй высадки человека на Луну.

Он был одним из 24 человек в мире, которые долетели до Луны.

После ухода из NASA в 1972 году Ричард Гордон был вице-президентом футбольного клуба и занимал руководящие позиции в нескольких газовых и нефтяных компаниях.