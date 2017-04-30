Астронавт показал снимок Луны, снятый из космоса
03:51, 30 апреля 2017Наука и IT
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Астронавт показал фото восходящей Луны.
Астронавт сделал фото с борта МКС / twitter.com/Thom_astro
Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке показал снимок восходящей Луны, сделанный с борта Международной космической станции.
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"Луна восходит! Иногда я смотрю в сторону, чтобы насладиться красотами, которые предлагает космос", - написал он на своей странице в Twitter в подписи под фото.
Как сообщал УНИАН, компания SpaceX намерена в конце 2018 года отправить в недельный полет вокруг Луны двоих космических туристов.
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