Астронавт показал снимок Луны, снятый из космоса

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке показал снимок восходящей Луны, сделанный с борта Международной космической станции.

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"Луна восходит! Иногда я смотрю в сторону, чтобы насладиться красотами, которые предлагает космос", - написал он на своей странице в Twitter в подписи под фото.

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX намерена в конце 2018 года отправить в недельный полет вокруг Луны двоих космических туристов.