Земля превратится в "огненный шар": Хокинг рассказал, когда погибнет человечество

Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг предупредил, что человечество погибнет на Земле после того, как мы превратим ее в шипящий огненный шар менее чем за 600 лет. Об этом сообщает New York Post.

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Хокинг заявил, что люди должны «смело идти туда, куда никто не ходил раньше», если мы хотим , чтобы наш вид существовал еще миллионы лет. Если мы этого не сделаем, мир станет перенаселённым, и увеличение потребления энергии превратит планету в огненный шар из-за нашего растущего потребления энергии по мере роста населения.

Напомним, ранее Хокинг заявлял, что благодаря Трампу Земля может превратиться в Венеру. По словам ученого, президент США ставит под угрозу существование природы в известном виде.