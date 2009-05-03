В 2010 году интернет умрет?

С началом 2010 года мировой Интернет достигнет максимума своей пропускной информационной способности, и его пользователей ожидают многочисленные неожиданные сбои и перерывы в работе компьютеров. С таким прогнозом выступила аналитическая технологическая служба "Nemertes".

Эксперты прогнозируют, что с 2012 года число пользователей Интернета достигнет такого количества, что он уже не сможет обеспечить нормальную работу компьютерных сетей и будет постоянно находиться в полупарализованном состоянии.

По словам специалистов "Nemertes", открытая для свободного пользования в 1989 году мировая электронная паутина, как первоначально казалось, обладала беспредельным потенциалом для передачи и получения информации, однако уже через 10 лет она вплотную подошла к пределу своих возможностей.

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