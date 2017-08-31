В Китае запустят сверхскоростной поезд, который будет разгоняться до 4 000 километров в час

В Китае планируют запустить сверхскоростную транспортную сеть HyperFlight, поезда которой смогут развивать максимальную скорость до 4000 км в час. Проект планирует реализовать китайская аэрокосмическая корпорация CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation), пишет Sina.com.

Сообщается, что система HyperFlight - это поезд на магнитной подушке, движущегося в тоннеле с низким вакуумом.

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Над проектом будут работать более 20 китайских и иностранных институтов, в распоряжении CASIC уже есть более 200 патентов относительно транспортной системы. Проект будет развиваться в три этапа. Сначала будут запущены региональные поезда, развивающие скорость до тысячи километров в час. На втором этапе сообщение будет налажено между крупными мегаполисами, а скорость увеличится вдвое. На третьем этапе HyperFlight должна выйти за пределы Китая.

Как сообщал УНИАН ранее, основатель Tesla и SpaceX Элон Маск обнародовал видео тестового запуска революционной системы Hyperloop, в котором транспортный модуль удалось разогнать до 324 км/ч всего за несколько секунд.