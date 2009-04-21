Госсвязи: свободных частот хватит на 50 цифровых телеканалов

Министерство транспорта и связи Украины отвергает обвинения в преднамеренном затягивании и противодействии внедрению эфирного цифрового телевидения в Украине. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации связи (Госсвязи).

«Обвинения Минтранссвязи в преднамеренном затягивании и противодействии реализации цифрового вещания в Украине не имеют под собой никакого основания», - цитируются в сообщении слова заместителя министра транспорта и связи, главы Госадминистрации связи Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО.

По данным Госсвязи, существующего в настоящее время частотного ресурса, свободного от нерадиовещательных служб, достаточно для постепенного перехода к цифровому эфирному телерадиовещанию и обеспечению около 50 каналов вещания. При более чем двукратном увеличении общенационального вещательного поля (а сегодня в Украине имеется возможность просмотра около 20 общенациональных телеканалов) «любые утверждения о возможных притеснениях или ограничениях прав украинского зрителя являются безосновательными».

Согласно Плану цифрового телерадиовещания, принятому Региональной конференцией радиосвязи (согласно международному соглашению «Женева-2006»), для Украины предусмотрено не менее 8 покрытий цифрового телевещания после 2015 года (год завершения перехода от аналогового к цифровому формату) – сегодня есть возможность постепенного развертывания цифровых телевизионных покрытий по всей территории Украины. Это дает возможность телерадиовещателям запустить цифровую сеть уже сегодня, однако, по данным Госсвязи, даже имея лицензии на частотный ресурс, телерадиокомпании до сих пор (в течение почти двух лет) не начали его использование.

Как отмечают в Госсвязи, «никаких решений или ссылок относительно перераспределения полос радиочастот» радиовещательной службы в интересах подвижной службы (сотовых сетей) не содержит и разработанный Минтранссвязи проект Государственной программы эффективного использования радиочастотного ресурса (сегодня находится в стадии общественного обсуждения), поэтому Минтранссвязи опровергает и обвинение в свой адрес «в лоббировании интересов операторов мобильной и широкополосной связи».

Справка УНИАН. Государственная программа внедрения цифрового телерадиовещания утверждена правительством в ноябре 2008 года (постановление Кабинета министров Украины от 26.11.2008 г. под №1085). Настоящий документ определяет, что, по крайней мере, 2 частотных покрытия цифрового телевидения (а это около 20 цифровых телеканалов) должны обеспечивать полное, стопроцентное покрытие территории Украины. Решения относительно развития других частотных покрытий должны приниматься Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также найти отображение в Плане развития национального телеинформационного пространства, который должен разработать совет.