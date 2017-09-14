Маск назвал сроки презентации первого электрогрузовика Teslа

Основатель Tesla Илон Маск объявил, что премьера первого электрогрузовика компании Tesla Semi, изначально запланированная на сентябрь, состоится в конце октября, передают Ведомости. «Презентация и тест-райды грузовика Tesla Semi предварительно назначены на 26 октября в Хоторне. Это надо видеть своими глазами. Просто потрясающе», - написал Маск в "Твиттере".

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