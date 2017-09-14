Маск назвал сроки презентации первого электрогрузовика Teslа
15:56, 14 сентября 2017Наука и IT
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По предварительным данным, пробег машины на одной зарядке не превысит 500 км, что не позволяет ей занять нишу дальних автоперевозок.
REUTERS
Основатель Tesla Илон Маск объявил, что премьера первого электрогрузовика компании Tesla Semi, изначально запланированная на сентябрь, состоится в конце октября, передают Ведомости. «Презентация и тест-райды грузовика Tesla Semi предварительно назначены на 26 октября в Хоторне. Это надо видеть своими глазами. Просто потрясающе», - написал Маск в "Твиттере".
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