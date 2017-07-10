Илон Маск показал первую Tesla Model 3 (фото)

Илон Маск –основатель и CEO компании Tesla показал первую Tesla Model 3, которая сошла с конвейера. Фотографиями электрокара Маск поделился в своем Twitter.

Как сообщает издание ain, владельцем первой машины стал сам Маск. Хотя сначала первым в очереди на авто был один из участников директоров Tesla Ире Эренпрайсу, который и уступил место Маску.

Также отмечается, что следующие 30 человек получат свои Model 3 на вечеринке Tesla 28 июля. Тогда же станут известны подробные характеристики нового авто.

Как сообщал УНИАН ранее, первая массовая модель электромобиля Tesla Model 3 поступила в серийное производство в пятницу, 7 июля. Ожидаемая стоимость Model 3, представленной в марте прошлого года, составляет 35 тысяч долларов. Запланированные на 2018 год совокупные объемы выпуска автомобилей Tesla достигают 500 тысяч экземпляров. Новая модель Tesla будет способна проехать около 350 километров от одного заряда аккумулятора, развивая скорость в 100 километров в час менее чем за 6 секунд.