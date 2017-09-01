Капсулы Hyperloop побили собственный рекорд скорости
В окрестностях Лос-Анджелеса на специальном полигоне состоялись первые испытания опытных поездов. Самым быстрым оказался поезд, построенный группой студентов из Германии.
На испытаниях экспериментальной скоростной транспортной системы Hyperloop удалось развить скорость до 355 км/ч. Предыдущий рекорд - 324 км/ч, установленный другой опытной моделью, продержался всего сутки, передает Би-би-си.
Читайте такжеКапсулу скоростного "поезда" Hyperloop разогнали до 324 километров в час (видео)Система Hyperloop помещает капсулы в транспортный туннель с откачанным оттуда воздухом и стремится разогнать их до очень высокой скорости, чтобы сократить время в пути для пассажиров и грузов.
Энтузиасты системы утверждают, что не за горами время, когда в ней удастся развивать скорость до 1000 км/ч.
Идею разрабатываемой новой транспортной системы Hyperloop первым предложил еще в 2013 году глава компании Tesla Илон Маск. На этой неделе в окрестностях Лос-Анджелеса на специальном полигоне длиной в милю прошли первые испытания опытных поездов. Самым быстрым оказался поезд, построенный группой студентов из Германии.
Маск написал в соцсети, что как только соревнование прототипов закончилось, команда Hyperloop позволила "толчковым капсулам" начать самостоятельное, без управления человеком, движение по испытательному туннелю.
"Толчковые капсулы" раньше использовались для приведения в движение опытных моделей.
Новый рекорд "толчковая капсула" установила именно в самостоятельном движении, даже пока не разогналась. По словам Маска, зрелище движущейся по тоннелю капсулы "напоминало гонку буксиров".
Усовершенствование трассы, считает он, может уже в следующем месяце довести скорость движения капсул до 500 км/ч.
Проведенные на этой неделе испытания показывают, что новая технология способна развивать скорость, близкую к максимальной, на которую способен существующий на сегодняшний день наземный транспорт.
В августе этого года китайский высокоскоростной поезд "Фусинь" развил скорость 350 км/ч. Китайские специалисты также ищут пути усовершенствования высокоскоростных железнодорожных путей и рассчитывают довести скорость поездов до 400 км/ч.
В 2009 году скоростной поезд TGV произодства французской Alstom установил рекорд скорости на экспериментальном участке, разогнавшись до 574 км/ч, однако пассажиров скоростные поезда во Франции продолжают возить со скоростью 300-320 км/ч.