Япония планирует запустить на орбиту отряд сверхмалых спутников

Япония разрабатывает проект запуска на орбиту группы из 50-100 сверхмалых спутников, сообщила газета "Йомиури" со ссылкой на министерства науки и экономики страны.

Каждый спутник будет ориентирован на выполнение ограниченной задачи: отслеживание стихийных бедствий, наблюдение за автомобильными пробками и другие, что позволит осуществлять сбор более полной и детальной информации.

Спутники будут запущены на низкую орбиту - около 400 километров. Размер каждого спутника не будет превышать 50 сантиметров, вес - 50 килограммов. Они смогут предоставлять самую детальную информацию о погодных явлениях, стихийных бедствиях, состоянии сельскохозяйственных угодий. У всех спутников будет одинаковый корпус, но, в зависимости от своей функции, каждый из них будет оснащен специализированным оборудованием.

По мнению правительства Японии, запуск спутников придаст дополнительный импульс развитию новых конкурентоспособных технологий и их проверке в космических условиях.

Отряд должен быть создан в ближайшие два года. Антикризисные меры японского правительства, одобренные правительством на прошлой неделе, включают планы создания нового рынка сверхмалых спутников, в связи с чем будет создано около ста венчурных предприятий. Министерства науки и экономики рассчитывают получить на разработку этого проекта по 2 миллиарда йен (20 миллионов долларов) из бюджета на 2009 финансовый год, который начался в Японии 1 апреля.

"Создание каждого спутника обойдется в 300-400 миллионов йен (3-4 миллиона долларов). Мы рассчитываем запускать их с помощью недорогих российских ракет", - сообщили источники в министерстве образования и науки Японии.

Эксперты министерства экономики считают, что низкая стоимость сверхмалых спутников может способствовать их продаже в развивающиеся страны. Создание таких спутников может оказаться привлекательным и для бизнеса. Правительство рассчитывает, что использование видеоизображения, полученного с помощью этих спутников, может привести даже к созданию новой отрасли предпринимательства.

РИА "Новости"