Мобильная связь и интернет: Apple представила новые часы (фото)

20:45, 12 сентября 2017
Наука и IT
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Apple Watch Series 3 имеют две версии.

Apple часы серии 3 / Рейтер

Apple Watch Series 3 оснастили возможностью мобильной связи. Об этом во время ежегодной презентации новых продуктов компании Apple сообщил COO Apple Джефф Уильямс.

Apple часы серии 3 / Рейтер

По словам Джеффа, новый гаджет также поддерживает интернет, кроме того Siri в новом поколении гораздо быстрее своей предшественницы во 2-ом поколении.

Apple часы серии 3 / Рейтер

Также в Apple Watch полностью изменили приложение для физических нагрузок, замеров пульса и сердцебиения.

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Apple Watch Series 3 имеют две версии.

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Новость в сюжете: Презентация новых iPhone
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