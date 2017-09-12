Мобильная связь и интернет: Apple представила новые часы (фото)
20:45, 12 сентября 2017Наука и IT
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Apple Watch Series 3 имеют две версии.
Apple Watch Series 3 / REUTERS
Apple Watch Series 3 оснастили возможностью мобильной связи. Об этом во время ежегодной презентации новых продуктов компании Apple сообщил COO Apple Джефф Уильямс.
Apple Watch Series 3 / REUTERS
По словам Джеффа, новый гаджет также поддерживает интернет, кроме того Siri в новом поколении гораздо быстрее своей предшественницы во 2-ом поколении.
Apple Watch Series 3 / REUTERS
Также в Apple Watch полностью изменили приложение для физических нагрузок, замеров пульса и сердцебиения.
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Apple Watch Series 3 имеют две версии.
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