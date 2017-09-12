Больше не магазины: Apple Stores станут учебными и социальными центрами
20:31, 12 сентября 2017Наука и IT
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В корпорации хотят превратить магазины на общественное пространство.
Иллюстрация / REUTERS
Рядом с презентацией новых продуктов Apple анонсировала и новую концепцию своих магазинов, которые станут более учебными и социальными центрами. Об этом заявила глава Apple Retail Анджела Арендтс.
Она подчеркнула, что в Apple Store люди будут иметь возможность попробовать новые продукты, узнать о новых сервисах.
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По словам Анджелы магазины станут похожими на общественное пространство.
Как сообщал УНИАН ранее, презентация новых продуктов корпорации проводится в новом кампусе Apple Park, а именно в конференц-центре, который получил название "театр Стива Джобса".
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