Больше не магазины: Apple Stores станут учебными и социальными центрами

Рядом с презентацией новых продуктов Apple анонсировала и новую концепцию своих магазинов, которые станут более учебными и социальными центрами. Об этом заявила глава Apple Retail Анджела Арендтс.

Она подчеркнула, что в Apple Store люди будут иметь возможность попробовать новые продукты, узнать о новых сервисах.

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По словам Анджелы магазины станут похожими на общественное пространство.

Как сообщал УНИАН ранее, презентация новых продуктов корпорации проводится в новом кампусе Apple Park, а именно в конференц-центре, который получил название "театр Стива Джобса".