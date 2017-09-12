"Безграничный" экран и нет кнопки Home: Apple презентовала юбилейный iPhone X (фото, видео)

21:31, 12 сентября 2017
Наука и IT
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В новом iPhone нет привычной для пользователей Apple кнопки "Home".

Новый айфон поразил публику / фото varlamov.ru

Американская корпорация Apple представила юбилейный новый iPhone X. Презентация состоялась в в новом кампусе Apple Park, а именно в конференц-центре, получивший название "театр Стива Джобса".

В новом iPhone нет привычной для пользователей Apple кнопки "Home" - она стала виртуальной. Вместо этого появился Face ID – сканирование лица.

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Рамки вокруг дисплея стали практически незаметны. Расположение камер на тыльной стороне перешло в вертикальное положение. Из IPS-матрицы компания перешла на OLED-дисплей. Сам айфон практически стеклянный, ободок - стальная рамка.

Чтобы вызвать помощника Siri, надо зажать боковую кнопку. Характеристики: экран Super Retina диагональю 5,8 дюймов, OLED с разрешением 2436×1125, водонепроницаемость. В новом айфоне можно будет отправлять 3D-эмодзи, которые будут повторять движения вашего лица.

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Новость в сюжете: Презентация новых iPhone
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