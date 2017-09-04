На выставке в Берлине показали необычный смарт-холодильник (фото)
09:59, 04 сентября 2017Наука и IT
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Такой смарт-холодильник может сам двигаться по дому, реагируя на голос, и предназначен для пользования людьми с ограниченными возможностями.
Смарт-холодильник может сам двигаться по дому, реагируя на голос \ engadget
Компания Panasonic решила создать технику для дома будущего поколения, представив на выставке IFA в Берлине смарт-холодильник. Смарт-холодильник может самостоятельно передвигаться по дому, реагируя на человеческий голос.
Читайте такжеЗавод будущего: строящуюся гигафабрику Tesla показали на видео с беспилотникаЭто устройство – не просто холодильник с голосовым интерфейсом, который движется. Он может сканировать дом, чтобы определять, куда двигаться.
Он может сканировать дом, чтобы определять, куда двигаться \ engadget
В Panasonic отметили, что создали такой холодильник не для тех, кому лень вставать с дивана, а для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.
Такой холодильник предназначен для людей преклонного возраста \ engadget
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