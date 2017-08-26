Facebook ежедневно закрывает около миллиона профилей, представляющих угрозу

Служба безопасности соцсети Facebook ежедневно закрывает 1 миллион аккаунтов, большинство из которых созданы спамерами, мошенниками и хейтерами. Об этом CNBC рассказал руководитель отдела безопасности Алекс Стамос, пишет Украинская правда.

По словам Стамоса, таким образом соцсеть демонстрирует свою способность гарантировать безопасность пользователям, а не только внедрять политику безопасности.

Однако учитывая то, что Facebook'ом пользуются более 2 миллиардов людей, разработчикам все равно не удается убирать всех потенциально "угрожающих субъектов" и иногда они могут удалить аккаунты, фото, видео или заметки, которые не представляют никакой опасности.

"Когда приходится справляться с миллионами взаимодействий ежедневно, нельзя применять правила безопасности совсем без промахов", – утверждает Стамос.

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Он настаивает, что даже когда случаются какие-то неурядицы с удалением контента, который не имел угрозы – это скорее технические проблемы внедрения политики безопасности, а не недостатки самих правил.

Свою позицию руководитель службы безопасности Facebook высказал в ответ на критику со стороны Евы Галперин, представительницы фонда "Electronic Frontier" – международной юридической организации, специализирующейся на цифровом праве.

Галперин считает, что политика удаления контента в соцсети является непрозрачной, делая все менее понятным, что можно публиковать, а что будет убираться.

Европейские политические лидеры, в свою очередь, неоднократно обращались к создателям Facebook с тем, что соцсеть имеет слишком слабую защиту и позволяет террористическим организациям легко распространять свои данные и планировать нападения.

На упреки оппонентов Стамос отвечает, что вместе со всем, политика безопасности должна соотноситься с законодательством сотни стран, пользователи из которых имеют свои профили.

"В некоторых странах очень сложно с определением понятия хейтерства", – пояснил Стамос.

Коллегу поддерживает основатель Facebook Марк Цукерберг, обещая, что возьмет на работу 3 тысячи дополнительных сотрудников, обязанностью которых будет удаление оскорбительного и дискриминационного контента.