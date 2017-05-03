После убийств онлайн Цукерберг наймет три тысячи модераторов в Facebook
19:53, 03 мая 2017Наука и IT
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Подобной работой в Facebook уже занимаются 4 500 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Facebook наймет еще три тысячи видеоредакторов, которые будут отслеживать в социальной сети видеозаписи самоубийств и преступлений.
Об этом написал основатель соцсети Марк Цукерберг.
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Такой работой в Facebook уже занимаются 4 500 человек. По словам Цукерберга, решение увеличить штат принимается после того, как "в течение последних нескольких недель мы в прямом эфире или на записях, выложенных позже, видели, как люди причиняют вред себе или другим".
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