Количество пользователей Facebook превысило 2 миллиарда человек - Цукерберг

Число зарегистрированных пользователей Facebook превысило 2 млрд. Об этом во вторник сообщил основатель компании Марк Цукерберг.

«С сегодняшнего утра сообщество Facebook теперь официально составляет 2 миллиарда человек! Мы добиваемся прогресса, соединяющего мир, и теперь давайте приблизим мир», - написал он на своей официальной странице в сети.

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Цукерберг подчеркнул, что для него большая честь быть частью процесса сближения людей по всему миру.

Ранее Цукерберг в интервью телеканалу CNN заявил, что компания считает одной из основных своих задач объединение жителей разных стран.

«В течение последнего десятилетия наша задача состояла в том, чтобы сделать мир более открытым и взаимосвязанным, - сказал он. - И мы в значительной степени были сосредоточены на этом, на том, чтобы дать каждому возможность высказаться, а также связать людей, в особенности, с их друзьями и родными», - сказал он и отметил, что эта задача еще не выполнена.

Справка.Социальная сеть Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Считается, что некоторые ключевые элементы социальной сети Цукерберг продумывал в своей комнате в студенческом общежитии.