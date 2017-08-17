Популярный музыкальный сервис удалил из каталога группы с идеологией превосходства белой расы

Стриминговый музыкальный сервис Spotify удалил из своего каталога исполнителей, придерживающихся идеологии превосходства белой расы. Это произошло после событий в американском городе Шарлоттсвилл.

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Список из 37 таких групп, разместивших свои песни на стриминговом сервисе, появился на портале Digital Music News. Менее чем через двое суток Spotify объявил, что некоторые из этих групп были удалены из доступного для США каталога музыки, пишет Русская служба BBC.

Компания также намерена рассмотреть возможность удаления и других подобных групп.

Аудитория Spotify насчитывает более 140 млн пользователей по всему миру.

Spotify - не единственный сервис, ограничивший сервис для сторонников превосходства белой расы. Онлайн-площадка для аренды частного жилья Airbnb навсегда запретила использование своего ресурса апологетам идеи о превосходстве белых.

Аналогичным образом поступит сервис онлайн-платежей PayPal, запретив перевод средств группам, пропагандирующим ненависть и насилие.

Также не остались в стороне Twitter, LinkedIn и компания по защите данных в интернете Cloudflare. Все они либо ограничили предоставление услуг людям и группам, исповедующим подобную идеологию, либо удалили материалы, призывающие к ненависти и насилию.

Вскоре после событий в Вирджинии компания GoDaddy отказала в хостинге сайту американских неонацистов Daily Stormer, после чего тот переехал на в доменную зону .ru, зарегистрировавшись через компанию Ru-Center.

Однако Роскомнадзор распорядился прекратить делегирование домена в связи с тем, что ресурс пропагандирует неонацистскую идеологию. На момент написания статьи сайт был недоступен. Также оказался заблокирован канал Daily Stormer на YouTube.

Тем временем краудфандинговый сайт GoFundMe закрыл страницу кампании по сбору средств для 20-летнего Джеймса Алекса Филдса, который на автомобиле въехал в толпу людей в Шарлоттсвиле, протестовавших против проведения марша ультраправых.