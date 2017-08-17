Американский сайт неонацистов после бойкота в США "переехал" в российский интернет (видео)

Американский сайт неонацистов после бойкота в США перебрался в российский Интернет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее ведущие мировые компании в предоставлении хостинга нацистам отказали. Поводом стали призывы к участию в протестах ультраправых и скандальный материал лидера американских неонацистов.

Погибшую женщину, которая участвовала в акции против неонацистов в городе Шарлотсвилл, он обозвал ругательным словам и назвал ее бременем для общества. Пять дней назад в штате Вирджиния во время столкновений между праворадикалами и антифашистами также были ранены еще 19 человек.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп обвинил «обе стороны» в насилии, которое произошло в конце прошлой недели в городе Шарлоттсвилль.

В городе также произошли ожесточенные столкновения ультраправых и их противников на почве решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли в парке Освобождение (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля. Генерал Ли командовал армией южных штатов, которые потерпели поражение в Гражданской войне 1861-65 годов, после чего на Юге было отменено рабство. Как митинг протеста против планов демонтажа статуи была организована акция «Объединим правых».