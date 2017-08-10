Сканер отпечатков и электронная подпись: рабочие места нардепов и зал Рады собираются переоборудовать

Управление делами Верховной Рады провело тендер и задействовало ООО «Амрита Комплексные решения» в разработке проектной документации для технического переоборудования зала заседаний Верховной Рады Украины в доме по ул. Михаила Грушевского, 5. Общая сумма сделки составляет 6,91 миллиона гривень. Как сообщается на сайте ProZorro, компания должна разработать проектно-сметную документацию объекта строительства к 20 декабря этого года.

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Техническое переоснащение зала заседаний ВР предусматривает создание интегрированной автоматизированной системы "Электронный зал пленарных заседаний".

Как отмечает "Громадское", после переоборудования главным изменением станет идентификация народных депутатов по отпечатку пальцев, ID-карточкам, логином и паролем, системой электронной цифровой подписи.

Стационарное рабочее место народного депутата, действующий прототип которого должен быть разработан, получит цветной сенсорный экран с возможностью голосования и дополнительный модуль с кнопками для голосования как резерв; персональный компьютер; сканер считывания биометрических данных; кард-ридер; микрофон; громкоговоритель; устройство для пользования синхронным переводом.

Компания «Амрита Комплексные решения» занимается проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию IT-инфраструктуры и информационных систем.