Ученые обнаружили новый вид титанозавров, которые были крупнейшими на суше существами (видео)

Аргентинские палеонтологи описали крупнейшее сухопутное животное, жившее на планете. Представители нового вида динозавров, Patagotitan mayorum, достигали 37 метров в длину, 15 метров в высоту, и весили около 69 тонн. Исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B, также о нем пишет LiveScience, передает N+1.

Читайте такжеПалеонтологи описали гигантскую крокодилоподобную рептилию, питавшуюся динозаврами

В 2013 году пастух одного из ранчо на юге Аргентины пока пас овец, нашел большие кости. Хозяин ранчо связался с палеонтологами. Ученые провели на ранчо раскопки и обнаружили останки по меньшей мере шести динозавров неизвестного вида. Палеонтологи нашли, в том числе, позвонки, бедренные и плечевые кости, лопатки. Ученые назвали ящера Patagotitan mayorum в честь Патагонии, где были найдены кости, титанов — существ огромного роста из древнегреческой мифологии, и в честь хозяина ранчо, который согласился на раскопки.

Новый вид динозавров оказался крупнейшим сухопутным животным, когда-либо обитавшим на Земле. Гигантские ящеры жили около 101 миллиона лет назад. Они были зауроподами — травоядными динозаврами, передвигавшимися на четырех ногах. Ученые отнесли рептилий к роду титанозавров, к которым относится, в том числе, предыдущий «рекордсмен» — аргентинозавр. По оценкам исследователей, рост этих рептилий достигал 22-26 метров, а вес — 60-80 тонн. Однако по оценкам авторов статьи, аргентинозавры были примерно на 10 процентов меньше, чем патаготитаны.

Найденные кости разных особей патаготитанов различались по размерам. Поэтому палеонтологи решили, что останки принадлежали молодым, еще не выросшим до конца рептилиям. Как и у других зауропод, у патаготитанов были длинный хвост и шея, достигавшая в длину примерно девяти метров. В длину гигантский динозавр был как 5-7 саванных слонов — крупнейших ныне живущих сухопутных животных, и больше, чем синий кит — самое большое животное на планете, которое достигает в длину 30 метров. Следует отметить, что по весу патаготитаны были все же меньше, чем синие киты. Максимальный зафиксированный вес синих китов — 173 тонны, почти втрое больше, чем вес динозавра.

Кости шести особей патаготитанов были найдены в одном месте, но в разных палеонтологических слоях. Поэтому авторы статьи предположили, что здесь было озеро, куда динозавры приходили на водопой. Возможно, в засушливые периоды озеро пересыхало, и юные патаготитаны погибали от жажды.

Титанозавры обитали не только в Южной Америке, хотя крупнейшие представители рода были найдены именно там, но и в Африке и Евразии. Так, гигантского ящера нового вида не так давно нашли в Сибири.