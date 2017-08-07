Раскрыты особенности лунного затмения-2017

Во время лунного затмения 2017 Земля закроет южную четвертинку полной Луны, а освещенная часть покраснеет. Весь процесс продлится около двух часов и его пик придется на 21:20, передает 24 канал.

Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 20:23 по Киеву. Наблюдать за этим явлением можно будет в телескоп или бинокль, также его можно будет заметить и невооруженным глазом, при условии, если будет хорошая погода.

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По данным астрологов, это лунное затмение 7 августа будет очень сильным в энергетическом смысле. Эксперты убеждены, что в этот день каждый человек получит уникальный шанс пересмотреть свою жизнь и сделать ее лучше.

Также в день лунного затмения астрологи не советуют принимать участие в массовых мероприятиях и находиться в местах массового скопления людей. Не стоит решать важные денежные вопросы и делать крупные покупки. Не стоит также подписывать важные договоры и документы.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 12 на 13 августа в небе будет наблюдаться еще одно астрономическое явление - максимум активности метеорного потока Персеиды.