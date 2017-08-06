В Украине ожидается лунное затмение и "поток" Персеид

7 и 12 августа в Украине при благоприятной погоде можно будет наблюдать два интересных астрономических явления: лунное затмение и Персеиды.

В ночь на вторник, 8 августа можно будет наблюдать частичное теневое лунное затмение. Тень от Земли «съест» южную четвертинку полного Месяца, а освещенная часть спутника возле грани тени покраснеет, передает Громадське радіо.

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Весь процесс займет около двух часов, лучше всего затмение будет видно в 23:20. Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 22:23.

В ночь с 12 на 13 августа в небе будет наблюдаться еще одно астрономическое явление - максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам ММО (Международной метеорной организации), ожидается до 10-20 метеоров в час.

Искать метеоры надо в северо-восточной части неба, высоко над горизонтом, чуть южнее созвездия Кассиопея. В этом году наблюдению может помешать свет Луны. Однако самые яркие метеоры, которыми и характеризуется поток Персеиды, разглядеть удастся. При столкновении атмосферы Земли с более крупными частицами мы сможем увидеть наиболее яркие метеоры - болиды.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2017 года состоится самое длинное затмение Солнца в истории.