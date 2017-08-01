"Самое долгое солнечное затмение": ученые прогнозируют новые открытия, астрологи - несчастья Трампу

21 августа жители и гости США станут свидетелями уникального солнечного затмения, которое можно будет увидеть на территории всей страны, от океана до океана, в 14 штатах от Орегоны до Южной Каролины.

Читайте такжеДиректор Днепровского планетария рассказал, когда в Днепре можно наблюдать затмение солнца

"Евроньюс" подготовил список из 11 полезных и любопытных фактов, которые могут вам пригодиться в этот день.

1). Рекомендации НАСА. Несмотря на то, что полное затмение будет длиться всего около 2,5 минут, наблюдая за ним нужно соблюдать определенные правила безопасности . Специалисты не рекомендуют смотреть прямо на Солнце, так как это может пагубно сказаться на зрении человека. Единственный способ безопасно наблюдать – это использовать специальные очки для затмения с защищенными фильтрами стеклами. Самодельные фильтры или обыкновенные солнцезащитные очки, даже очень темные, не обеспечивают необходимого уровня защиты. В настоящее время 4 производителя специализированной оптики сертифицировали свои очки для затмения как соответствующие международным стандартам: Rainbow Symphony, American Paper Optics, Thousand Oaks Optical, TSE 17.

Перед тем, как использовать такие очки, убедитесь, что стекло не повреждено: на нем не должно быть никаких царапин и сколов. Дети должны использовать такие очки только под присмотром взрослых. Надевать и снимать специальные очки можно только не глядя на Солнце. На затмение нельзя смотреть через объектив камеры, телескоп, бинокль или любые другие оптические приборы, на которых не установлен специальный фильтр, даже если на вас надеты специальные очки. Солнечные лучи, пройдя через линзы камеры или телескопа, могут повредить фильтр очков и проникнуть в глаз, что может привести к серьезной травме.

2). Затмение продлится очень короткое время. Даже в самом эпицентре тени, чей диаметр составит 113 км. Зрители окажутся в почти полной темноте всего в течение двух с половиной минут. Тень Луны будет перемещаться со скоростью от 2129 км/час до 3600 км/час.

3). Подобные затмения крайне редки. Это первое полное солнечное затмение в Северной Америке за последние 99 лет, с 1918 года.

Следующее затмение, которое пересечет Северную Америку от одного океана до другого произойдет только 12 августа 2045 года.

4). Для съемок солнечной короны NASA запустит специальные “разведывательные реактивные самолёты”: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1030003/nasa_uvielichit_dlitielnost_solniechnogho_zatmieniia_v_tri_raza с установленными на них телескопами, что позволит наблюдать затмение в общей сложности 7 минут. NASA предполагает, что эта “погоня за затмением” поможет учёным узнать больше о том, как устроено солнце.

5). Если вы окажетесь 21 августа 2017 года на судне в северной части Тихого океана, вам не удастся увидеть восход Солнца потому что затмение уже начнется. Такое явление редко видели даже ветераны наблюдений за солнечными затмениями. Затмение достигнет суши примерно в 10 часов 15 минут по местному времени, к северу от Ньюпорта в штате Орегон.

6). Каждый может помочь американскому космическому агентству NASAво время затмения, измеряя температуру воздуха и плотность облаков во время затемнения. Эти данные, переданные через приложение Globe Observer послужат ученым, изучающим систему Земли:

7). Американский космический аппарат для наблюдения за Солнцем и Землей DSCOVR -“Дискавери” – будет наблюдать затмение из космоса. Это единственный спутник NASA, который находится достаточно далеко от нашей планеты, чтобы увидеть ее целиком. Он будет следить за передвижением тени Луны во время затмения с расстояния в 1,5 миллиона километров.

8). Затмение пройдет по многим крупным городам США, включая: Айдахо-Фолс, Айдахо; Каспер, Вайоминг; Гранд-Айленд и Линкольн, Небраска; Канзас-Сити, штат Канзас; Сент-Луис, Миссури; Боулинг Грин, Кентукки; Нашвилл, Теннесси; Гринвилл и Чарльстон, Южная Каролина.

9). 12 миллионов человек живут в районах, где Луна полностью скроет Солнце, погрузив Землю в темноту, 200 миллионов человек смогут наблюдать частичное затмение. Ряд школ в этот день будут закрыты, в других пройдут специальные уроки. Многие астрономы – любители запланировали поездки в зону затмения.

10). Солнечные затмения часто связывают с плохими предзнаменованиями. 2017 год не стал исключением. Астрологи предупреждают, что это затмение в США сулит плохие новости президенту Дональду Трампу. Ученые, конечно, заявляют, что это полная чушь.

И наконец:

11). Это первое подобное затмение в эпоху социальных сетей. Чтобы поделиться вашими наблюдениями, мы предлагаем использовать хэштег #Eclipse2017