В августе произойдет самое долгое в истории затмение Солнца

21 августа 2017 года произойдет самое долгое затмение Солнца в истории. Об этом на своем сайте сообщили ученые из Национальной солнечной обсерватории в США.

Ученые прогнозируют, что Луна заслонит Солнце на 1,5 часа. Ожидается, что солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время прошлых затмений.

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Но наблюдать за солнечным затмением 21 августа смогут только те, кто находится на территории США. В Украине его видно не будет.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Латинской Америке наблюдали за первым в новом году солнечным затмением. В течение целого часа жители Аргентины и Чили видели в небе огненное кольцо. Уникальное зрелище возникло в момент, когда полная Луна проходила мимо Солнца, почти полностью закрывая звезду.