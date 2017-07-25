Adobe прекратит поддержку Flash Player

К 2020 году Adobe полностью прекратит распространение и выпуск обновлений для Flash Player. Об этом сообщается в блоге компании, передает republic.

Как заявили в Adobe, Flash Player становится менее востребованным после появления HTML5, WebGL и WebAssembly.

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"Вокруг Flash создались целые индустрии – игровые, образовательные и видео. Мы продолжим поддерживать Flash до конца 2020 года, чтобы дать всем пользователям и компаниям возможность перейти на другие технологии", - пояснили в компании.

Это предложение поддержали партнеры Adobe, в том числе Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla. Как отметили представители Microsoft, компания перестанет включать в свои продукты Flash Player по умолчанию к 2019 году, а к 2020 году удалит его из всех поддерживаемых версий Windows.

В Google подчеркнули, что отказались от автоматического запуска Flash-элементов в браузере Google Chrome в конце 2016 года, так как доля пользователей, которые посещают требующие установки Flash Player страницы, резко снизилась и на сейчас составляет 17%. Теперь компания будет поэтапно полностью отказываться от Flash Player.