Новое приложение от Adobe превращает смартфон в портативный сканер документов

Приложение Adobe Scan для Android и iOS позволяет обработать любой документ, который вы поднесете к камере, пишет 24 канал.

Программа распознает в них текст и сохранит их в формате PDF в облаке Adobe Cloud. Качество сканов зависит от начальных снимков: если фото четкие, то и документы должны выглядеть хорошо.

Перез сохранением фото документ можно обрезать, редактировать и корректировать цвет. А сам текст редактировать уже в сохранённом документе с помощью облака в Adobe Acrobat. Последнее позволяет копировать, выделять, подчеркивать, зачеркивает текст, выполнять поиск и добавлять комментарии, но не менять его.

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Кроме того, пользователи критикуют Adobe Scan из-за необходимости регистрировать аккаунт в Adobe. Зато приложение бесплатное, лишенное рекламы и интегрируется с другими полезными сервисами разработчика через Adobe Cloud.