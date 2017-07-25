В сеть попали фотографии финальной версии iPhone 8 (фото)

iPhone 8 должен получить 5,8-дюймовый OLED-экран, который с четырех сторон будет окружать окантовка шириной около 4 мм, сообщает itc.ua со ссылкой на Forbes. Углы экрана будут закруглены, а служебная информация (индикация сетей, степени заряда и т.д.) будет вынесена на дополнительную панель, в которую вписан разговорный динамик, фронтальная камера и стандартные датчики приближения и освещенности.

Читайте такжеСМИ сообщают, что Apple отложила производство iPhone 8Уведомления ОС и приложений будут отображаться на основном экране, а «черная полоска» будет зарезервирована исключительно под служебные нужды.

Стандартной кнопки Home в нижней части фронтальной панели на снимках не видно. Предполагается, что кнопку сделают виртуальной, а сканер отпечатков пальцев перенесут на более крупную кнопку включения на правой грани.

На нижней грани можно увидеть стандартный порт Lightning и стереодинамики, 3,5 мм аудиопорт так и не появился, так что пользователям iPhone 8 придется использовать переходники или фирменные наушники Apple. На задней панели можно увидеть только вертикальную «камеру-светофор» с двумя объективами, которые разделяет вспышка.