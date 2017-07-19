Apple запатентовал способ тайного вызова спасателей с помощью отпечатков пальцев

Корпорация Apple запатентовала процедуру, позволяющую пользователю вызвать службу спасения при помощи отпечатка пальца, сообщает CNN. Такой способ необходим, если обычные методы связи со службой 911 применить невозможно.

Читайте такжеApple запатентовала технологию распознавания лица"Даже когда человек находится в поле зрения злоумышленника, он сможет вызвать подмогу, незаметно проведя пальцем по экрану в определенной последовательности и с определенным давлением на него", - поясняется в заявке Apple на патент.

В заявке также говорится, что функция, которая может быть запрограммирована на обход паролей входа в систему, может уведомлять органы о местонахождении пользователя и автоматически предоставлять живой звук или видео непосредственно с iPhone.