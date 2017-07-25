В Украине обнаружили новый опасный вирус

Антивирус Dr.Web предупредил о распространении банковской вирусной программы BankBot, которой заразились смартфоны на Android в десятках стран, в том числе в Украине. Об этом пишет Liga.net. Как отмечают разработчики Доктор Веб, троянец Android.BankBot.211.origin заставляет пользователей предоставить ему доступ к специальным возможностям (Accessibility Service).

Читайте такжеВирус-вымогатель Petya.A повлиял на начало вступительной кампанииAndroid.BankBot.211.origin распространяется под видом безвредных приложений, например, проигрывателя Adobe Flash Player, пишут разработчики. Он может демонстрировать фальшивые окна для входа в системы интернет-банкинга, платежные системы и магазин Google Play. Кроме того, вредоносная программа может похищать логины, пароли и другую важную информацию.

Сначала вирус атаковал только жителей Турции, но теперь грозит пользователям десятков стран.

Ранее сообщалось, что исследователи антивирусной компании ESET обнаружили adware-кампанию Stantinko, которая действует с 2012 года и поразила за это время более 100 тыс. устройств в Украине.