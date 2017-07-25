Ученые предполагают, что внутри Луны может быть много воды

На Луне может быть намного больше воды, чем считалось до сих пор. Под корой небесного тела могут содержаться большие объемы жидкости - больше, чем все океаны Земли, вместе взятые. К такому выводу пришли двое ученых из США, которые проанализировали спутниковые снимки. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Nature Geoscience, который вышел в понедельник, 24 июля, как пишет DW.

Ученые заметили на лунной поверхности следы водных ячеек, которые содержали необычно большое количество воды. Жидкость попала на поверхность изнутри небесного тела, утверждает один из соавторов исследования Ральф Милликен. А следовательно, капли воды, которые ученые впервые заметили на Луне в 2008 году, - не исключение.

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2008 года в образцах магмы, которые собрали на Луне астронавты миссии Apollo, впервые обнаружили воду. За это ученые отказались от теории, что Луна снаружи и внутри сухой и на ней невозможна жизнь.

Теперь следует выяснить, сколько воды внутри Луны. То есть можно ли считать, что наличие воды - общий признак небесного тела. Или, возможно, на Луне существуют отдельные участки, богатые на воду, сообщил Милликен.