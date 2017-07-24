Американский спутник зафиксировал запуск российской ракеты

Космический аппарат Dove, разработанный компанией Planet Labs, запечатлел 2,5 минуты полета "Союза", начиная с отрыва ракеты от стартовой площадки, сообщает Анадолу. Запуск состоялся несколько дней назад.

Читайте такжеNASA показало малые спутники СатурнаМалый спутник величиной с обувную коробку заснял из космоса по одному снимку в секунду и тем самым запечатлел запуск ракеты "Союз" с космодрома Байконур.

Компания Planet Labs лишь за пять часов до старта российской ракеты-носителя узнала, что спутник будет в подходящем месте и сможет снять ее полет. Инженерам компании некоторое время пришлось вручную управлять аппаратом, чтобы он не пролетел пункт запуска раньше времени.

Затем компания смонтировала изображения вместе, чтобы создать невероятное видео, показывающее запуск из космоса.

Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту 73 спутника. Задачей самого крупного Kanopus-V-IK является отслеживание лесных пожаров. Еще 48 спутников должны мониторить климатические изменения.