В интернете появилось изображение нового смартфона Nokia 8

Опубликовано первое высококачественное изображение нового флагманского смартфона Nokia, сообщает Venture Beat. Презентация гаджета намечена на 31 июля, а стоить он будет около $675.

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Nokia 8 будет оснащена двойной 13-мегапиксельной камерой с оптикой ZEISS и сканером отпечатков пальцев. Новинке приписывают 5,3-дюймовый экран с QHD-разрешением, чип Qualcomm Snapdragon 835, 4 либо 6 гигабайт оперативной памяти и флеш-накопитель объемом 64 ГБ.

Устройство выйдет в разных расцветках: темно-синей, стальной, золотисто-голубой и золотисто-медной. Также ожидается модель с поддержкой двух SIM-карт.

Производитель смартфона - финская компания HMD Global Oy, разрабатывающая устройства под брендом Nokia. Сформирована в мае 2016 года, объявив о выкупе части бизнеса Microsoft Mobile.

Ранее HMD Global представили Android-смартфоны Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. Также компания напомнила о былой славе Nokia, выпустив новые версии старых кнопочных телефонов.