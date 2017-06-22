Ученые приблизились к разгадке тайны жизни: назвали главное отличие человека от животного

Животные не способны запоминать большое количество последовательной информации. Это свойство является основным отличием человека от других приматов,

Читайте такжеВ Солнечной системе допустили существование второго Марса

К такому выводу пришли к выводу американские и шведские ученые, исследование опубликовано на сайте Phys.org.

По данным исследователей, благодаря свойству запоминать большой объем инфомации Homo sapiens может планировать свои действия, прогнозировать события, а также развивать полноценную речь в ходе взросления.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе 108 экспериментов над птицами и млекопитающими. В некоторых опытах животные должны были запоминать порядок, в котором зажигались красная и зеленая лампочки. По словам ученых, чем длиннее были комбинации, тем с большим трудом подопытные различали их.

Неспособность птиц и млекопитающих распознавать ряд сигналов связана с тем, что они не могут удерживать последовательности стимулов в уме, пришли к выводу ученые. По их мнению, в ходе эволюции человека его мозг приспособился запоминать комбинации сигналов, что стало основой для появления языка, способности рассуждать и планировать.