Microsoft запатентовала устройство с гибким дисплеем

В новом патенте компании Microsoft заметили изображения необычного устройства со сгибающимся дисплеем.

Новое устройство больше похоже на смартфон или складной планшет, чем на полноразмерный планшет, пишет Новое время со ссылкой на Gizmochina.

Место сгиба дисплея оснащено шарнирами, а также магнитами. Источник пишет, что устройство может сгибаться в обоих направлениях.

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В развернутом на 180 градусов варианте, внутренние экраны устройства предлагают единый пользовательский интерфейс. В других конфигурациях, необычный гаджет может предоставить пользователям отдельные интерфейсы на каждом дисплее.

"Несмотря на то, что, как представляется, это интересное устройство, нет никаких подтверждений того, что конструкция, описанная в новом патенте появится в конечном итоге в качестве реального устройства", - отметили журналисты .