"Никаких утечек": разработчики создали помощника, который скрывает факты тайного просмотра порно

Minimeyes создан специально для тех, кто тайком смотрит порно. Фактически это датчик движения или инфракрасный сканер. Разработчики предлагают ставить его там, где может появиться другой человек.

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Как только гаджет замечает движение, он автоматически выключает звук и скрывает на компьютере владельца все открытые окна. Авторы проекта убеждены: это поможет оперативно скрыть от окружающих ненужную информацию, передает Platforma.

Minimeyes существует в двух вариантах. Инфракрасный датчик можно поставить на любую поверхность, а специальный магнитный сенсор движения крепится на дверь. Сейчас гаджет работает с Windows и MacOS, также в будущем авторы планируют ввести поддержку телефонов и планшетов.

Сейчас разработчики запустили краудфандинг на платформе Indiegogo, где надеются собрать $ 96 тыс. на массовый выпуск Minimeyes. На инфракрасный датчик заявленная цена - $48, а на сенсор для дверей - $24.