Пребывание людей на Земле не оставит заметных следов

В случае, если по каким-либо причинам человек вдруг исчезнет с лица Земли, то уже через 200 тысяч лет на планете не останется никаких следов его пребывания. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном журналом New Scientist, сообщает британская The Times .

По прогнозам ученых, сразу после исчезновения человечества природа начнет отвоевывать у цивилизации свои права.

В течение первых двадцати лет под слоем растительности окончательно пропадут сельскохозяйственные угодья, проселочные дороги, улицы деревень и небольших городков. Впрочем, города-гиганты, такие как Лондон или Бирмингем, продержатся немногим дольше и уже через 50 лет зарастут сорной травой.

Жилище человека исчезнет также быстро. Раньше других обрушатся деревянные строения, подъеденные древесными насекомыми. Конструкции из стали и стекла, формирующие лицо современных городов, окончательно развалятся в течение 200 лет. Кирпичные и каменные дома простоят подольше, но даже от египетских пирамид через 1000 лет после исчезновения человека останутся одни руины.

Выбросы углекислого газа еще сто лет будут оказывать влияние на климатические изменения, но уже через 1000 лет природа вернется в состояние, предшествующее эпохе индустриализации.

Наиболее стойкие из химических отходов продержатся до 200 тысяч лет.

Дольше всего - примерно два миллиона лет - о человеке будут напоминать радиоактивные отходы. Однако, как отмечают авторы исследования, вряд ли кому бы то ни было придет на ум связать их с Homo sapiens, от которого к этому времени не останется никаких следов.