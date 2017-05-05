Тестирование уникального двухместного самолета SolarStratos, работающего на солнечной энергии (фото)

SolarStratos – уникальный двухместный самолет, работающий на солнечной энергии, в 2018 году совершит свой первый полет к границам космоса на высоту 22,8 км продолжительностью пять часов.

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Длина самолета 8,5 метров. Его полет обеспечивает 32 киловаттный электродвигатель, работающий от 20-киловаттного литий-ионного аккумулятора. Заряд происходит от солнечных батарей, которыми покрыты крылья самолета. Их общая площадь составляет 22 квадратных метра.

Самолет построен компанией PC-Aero и сможет непрерывно находиться в воздухе 24 часа. По информации компании, это будет первый коммерческий самолет, который достигнет стратосферы.