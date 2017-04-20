"Слышать" кожей и печатать силой мысли: в Facebook представили новые технологии будущего (видео)

В Facebook подразделение компании Building 8 представили технологию, при помощи которой текст можно набирать силой мысли, а также механизм распознавания звуков кожей. Соответствующий проект представили на конференции, передает пресс-служба Facebook.

В частности печатать текст силой мысли поможет нейрокомпьютерный интерфейс. Специалисты работают над использованием системы оптического сканирования по принципу "мозг–компьютер": планируется каждую секунду сканировать мозг, для улавливания слов в сознании человека и затем переводить их в печатный текст.

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В частности, уже на конференции было представлено, как парализованная женщина печатаю силой мысли 8 слов за минуту.

«Мы работаем над системой, которая позволит людям печатать мозгом. В частности, у нас есть цель создания беззвучной языковой системы, способной печатать 100 слов в минуту прямо с вашего мозга - это в пять раз быстрее, чем вы можете печатать на смартфоне сегодня», - отмечается на сайте компании. При этом также заявили, что речь не идет о декодировании случайных мыслей.

Что же касается возможности различать звуки кожей, то технология предусматривает, что на руку человека цепляется устройство, которое и позволяет коже имитировать работу ушной раковины. Даже человек с нарушением слуха начинает различать отдельные слова. Пока их только 9, но планируется постепенно расширить "словарный запас" девайса до 100 слов.