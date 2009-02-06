Российские истребители МиГ-29 не могут летать
08:45, 06 февраля 2009Наука и IT
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Самолеты придется списывать сотнями
Как пишет газета "Коммерсант", Минобороны РФ признало, что примерно 200-ти самолетов этой модели, не способны в данный момент не только решать боевые задачи, но и просто подняться в воздух. А это почти треть всего истребительного парка страны. Последняя катастрофа "МиГа", как выяснилось, произошла из-за коррозии силовых элементов его конструкции. Эксперты объясняют все банальной старостью машин, поставленных еще в советское время. И это значит, что для ВВС России наступило время, когда боевые самолеты придется списывать сотнями, отмечает Эхо Москвы.
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