Киевские школьники представили 3D-принтер, себестоимость которого вдвое меньше рыночной (фото)

3D-принтер может одновременно печатать довольно сложные модели двумя видами пластика.

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