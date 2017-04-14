Киевские школьники представили 3D-принтер, себестоимость которого вдвое меньше рыночной (фото)
15:26, 14 апреля 2017Наука и IT
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3D-принтер может одновременно печатать довольно сложные модели двумя видами пластика.
В Киеве состоялась презентация 3D-принтера, созданного учениками УВК №141 «ОРТ» Киева.
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3D-принтер «КОРТ-1» может одновременно печатать довольно сложные модели двумя видами пластика. Себестоимость такого принтера вдвое меньше рыночной цены.
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