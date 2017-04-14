Киевские школьники представили 3D-принтер, себестоимость которого вдвое меньше рыночной (фото)

15:26, 14 апреля 2017
Наука и IT
1387

3D-принтер может одновременно печатать довольно сложные модели двумя видами пластика.

В Киеве состоялась презентация 3D-принтера, созданного учениками УВК №141 «ОРТ» Киева.

Читайте такжеВ Киеве стартовал конкурс юных изобретателей (фоторепортаж)

3D-принтер «КОРТ-1» может одновременно печатать довольно сложные модели двумя видами пластика. Себестоимость такого принтера вдвое меньше рыночной цены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#3D-принтер#школьники