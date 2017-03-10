Исследователи научились хранить информацию в одном атоме

Сейчас один бит в обычных жестких дисках занимает около миллиона атомов. В 2012 году был поставлен предыдущий рекорд — 12 атомов, говорится в исследовании, опубликованом в журнале Nature.

Это достижение, которое потенциально сможет изменить способ устройства хранения данных в будущем. Отмечается, что в исследовании ученые использовали гольмий, поместив данные на один его атом: данный металл подходит для создания магнита из одного атома, поскольку содержит много неспаренных электронов, создающих сильное магнитное поле. К тому же, они расположены близко к ядру атома, поэтому защищены от внешних воздействий.

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"Это важная веха. Наконец-то стабильность магнитов была неоспоримо доказана на одном атоме", — отметил физик из Делфтского технического университета Сандер Отте.

Как рассчитывают авторы исследования, этот способ записи данных позволит повысить их плотность в тысячи раз.

Ранее УНИАН сообщал, что американские ученые записали в ДНК наибольшее на сегодняшний день количество данных - 200 мегабайт.