SpaceX сегодня сделает заявление, детали держат в секрете

08:58, 27 февраля 2017
Наука и IT
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Компания SpaceX сегодня, 27 февраля, сделает заявление.

Илон Маск / REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter написал основатель и глава компании SpaceX Илон Маск.

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"SpaceX сделает заявление в 13.00 (по тихоокеанскому времени,23.00 по Киеву - УНИАН.)", - говорится в его сообщении. В то же время никаких подробностей Маск не сообщил. 

Стоит отметить, что главный проект Илона Маска - доставка людей на Марс.

Ранее основатель SpaceX сообщил собранию экспертов-астронавтов, что его единственная цель состоит в том, чтобы "сделать жизнь межпланетной", и раскрыл планы по созданию корабля многоразового использования для полетов на Марс.

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Теги: #SpaceX#Маск