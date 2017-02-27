SpaceX сегодня сделает заявление, детали держат в секрете
08:58, 27 февраля 2017Наука и IT
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Компания SpaceX сегодня, 27 февраля, сделает заявление.
Илон Маск / REUTERS
Об этом на своей странице в Twitter написал основатель и глава компании SpaceX Илон Маск.
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"SpaceX сделает заявление в 13.00 (по тихоокеанскому времени,23.00 по Киеву - УНИАН.)", - говорится в его сообщении. В то же время никаких подробностей Маск не сообщил.
Стоит отметить, что главный проект Илона Маска - доставка людей на Марс.
Ранее основатель SpaceX сообщил собранию экспертов-астронавтов, что его единственная цель состоит в том, чтобы "сделать жизнь межпланетной", и раскрыл планы по созданию корабля многоразового использования для полетов на Марс.
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