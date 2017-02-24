Google обвинила Uber в краже технологий беспилотного автомобиля

Фирма Waymo (связанное с Google подразделение по разработке беспилотного автомобиля) подала в федеральный суд Сан-Франциско иск к Otto (дочерней компании Uber), сообщает Русская служба Би-би-си.

Waymo обвиняет Otto в краже 14 000 файлов, содержащих конфиденциальные документы и оригинальные разработки.

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Речь, в частности, идет о сенсорной системе беспилотного автомобиля.

По версии истца, данные похитил Энтони Левандовски, который был одним из руководителей проекта беспилотного автомобиля в Google, а затем стал со-основателем компании Otto.

"Мы считаем, что эти действия были заранее спланированы", - говорится в заявлении Waymo. Фирма полагает, что украденные данные позволили конкурентам в кратчайшие срок разработать сенсорную систему автомобиля.

По данным агентства Reuters, Waymo требует запретить Uber использовать оспариваемые технологии, а также компенсировать нанесенный ущерб (его сумма не разглашается).

"Мы воспринимаем обвинения, выдвинутые в адрес сотрудников Otto и Uber всерьез и тщательно изучим ситуацию", - говорится в комментарии Uber.