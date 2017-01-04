В Китае показали летные испытания нового беспилотного такси (видео)

Китайская компания EHang опубликовала видео летных испытаний перспективного беспилотного пассажирского такси EHang 184, которые проводились в 2016 году, сообщает Новое время.

"Разработчики проверяли основные летные характеристики мультилет, работу его бортовых электрических систем, маневренность, управляемость и возможность выполнять ночные полеты", - говорится в сообщении.

В EHang заявили, что в 2017 году будут проводить расширенные испытания нового беспилотного такси, включая полеты под нагрузкой, а также управление аппаратом через сеть сотовой связи стандарта 4G. Кроме того, компания начнет испытания нового центра управления для беспилотных такси EHang. С помощью такого центра операторы смогут контролировать несколько десятков аппаратов.

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EHang 184 выполнен по схеме квадрокоптера, на концах каждого из лучей которого размещены два электромотора. Эти моторы приводят в движение воздушные винты. Как ожидается, полноценное такси сможет перевозить пассажиров массой до ста килограммов. Полностью электрический аппарат сможет развивать скорость до ста километров в час и находиться в воздухе до 23 минут.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие в нескольких странах мира будет пересмотрено законодательство, которое позволит использовать небольшие беспилотные летательные аппараты для перевозки пассажиров как внутри городов, так и между городами и пригородом.