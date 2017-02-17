На Церере обнаружили "ингредиенты жизни"

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на исследования Science.

Большая часть "ингредиентов жизни" сосредоточена в районе кратера Эрнутет (его диаметр равен 50 километрам) на площади около тысячи квадратных километров.

Обнаруженные соединения сохранились на карликовой планете с момента ее рождения, а не были привнесены извне, ведь органика не выдержала бы высоких температур, возникающих при столкновении небесных тел.

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Станция Dawn была запущена 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta 2 с космодрома на мысе Канаверал в США, а на орбите около Цереры оказалась 6 марта 2015 года. Стоимость проекта по изучению астероида Весты и карликовой планеты Цереры составляет около 500 миллионов долларов.

Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр космического объекта составляет 950 километров, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Ранее станция Dawn получила новые снимки загадочной горы в форме пирамиды Ахуна Монс на Церере.

Фотографии сделаны в декабре 2015 года с расстояния 385 километров от поверхности карликовой планеты — в 120 раз более близкого, чем в момент первого наблюдения возвышенности, которое произошло в феврале 2015 года на удалении 46 тысяч километров от Цереры.