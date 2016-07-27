На Церере нашли две огромные впадины
Американские планетологи пришли к выводу, что в далеком прошлом карликовая планета Церера претерпела катастрофические изменения своей геологии.
Также ученые обнаружили на небесном теле следы двух огромных впадин, передает Lenta.ru. Планетологи нашли на Церере следы одного или двух углублений диаметром более 800 км. Одно из них расположено в районе южного полюса небесного тела. По мнению ученых, оно представляет собой ударный бассейн и возникло в результате бомбардировки Цереры астероидами.
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Моделирование, проведенное астрономами, показывает, что за последние 4,55 млрд лет на карликовой планете должно появиться 10-15 кратеров диаметром более 400 км и около 40 кратеров диаметром более 100 кмв. На это же указывает сравнение небесного тела с астероидом Веста. Между тем, в настоящее время на Церере не наблюдается кратеров, диаметр которых превышает 285 км. Всего на карликовой планете присутствуют 16 углублений диаметром более 96 км. Причину этого ученые видят в активных геологических процессах, происходивших в прошлом на небесном теле.
Станция Dawn, которая в настоящее время исследует Цереру, позволила ученым составить топографическую карту карликовой планеты. Аппарат обнаружил, что небесное тело содержит большие количества водяного льда. Также Dawn обнаружила на Церере возможные следы криовулканизма. Вода с растворенными в ней солями, по мнению ученых, могла мигрировать из приповерхностных слоев небесного тела и заполнить собой возникающие на нем крупные кратеры.
Проверить полученные в результате моделирования данные ученые надеются в 2018 году, когда Dawn приблизится на минимальное расстояние к Церере.
Станция была запущена 27 сентября 2007 года с помощью ракеты-носителя Delta 2 с космодрома на мысе Канаверал в США, а на орбите около Цереры оказалась 6 марта 2015 года. Стоимость проекта по изучению астероида Весты и карликовой планеты Цереры составляет около $500 млн.
Церера открыта в 1801 году итальянцем Джузеппе Пиацци и названа в честь древнеримской богини плодородия. Диаметр космического объекта составляет 950 км, что делает его самым крупным небесным телом в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.