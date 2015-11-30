Ученый нашел на Луне след от ракетного ускорителя миссии "Аполлон-16"

«Аполлон-16» ознаменовался пятой высадкой людей на Луну. В рамках одного из экспериментов в ходе миссии астронавты разбили ускоритель третьей ступени ракеты «Сатурн-5» о поверхность спутника. Таким образом астронавты смогли провести сейсмические измерения, позволяющие оценить внутреннюю структуру Луны. Однако данные системы слежения были утеряны, и точное местонахождение ускорителя осталось неизвестным, сообщает Lenta.ru по информации Science Alert.

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Только недавно физик Джефф Плеша (Jeff Plescia) из Университета Джонса Хопкинса смог найти ударный кратер от падения на изображениях, сделанных в высоком разрешении оптической камерой (LROC) орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Изображение кратера ученый представил в интервью с журналистом Леонардом Дэвидом (Leonard David).

«Аполлон-16» (Apollo 16) — десятый пилотируемый полет в рамках программы «Аполлон», состоявшийся 16-27 апреля 1972 года, и пятая высадка людей на Луну. В распоряжении астронавтов был лунный автомобиль, «Лунный ровер №2». Командир экипажа Джон Янг и пилот лунного модуля Чарльз Дьюк провели на Луне 71 час. Три выхода на поверхность Луны продолжались в общей сложности 20 часов 14 минут. Было собрано и доставлено на Землю 95,7 килограмма образцов лунной породы.